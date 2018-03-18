В России завершились выборы президента. Путин набрал более 70% - предварительные данные

В России завершились выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% бюллетеней.

У Павла Грудинина 15,9% голосов, у Владимира Жириновского - 6,9%, Ксению Собчак - 1,39%, Григория Явлинского - 0,77%, Сергея Бабурина - 0,62%, Максима Сурайкина - 0,61%, Бориса Титова - 0,6%.

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Таким образом, как и ожидалось, Путин будет президентом России еще шесть лет.

Путин доминирует в российской политике уже 18 лет, и до сегодняшнего дня уже являлся самым продолжительным правителем страны после советского диктатора Иосифа Сталина, отмечает CNN.

Выборы президента России проходили в воскресенье, 18 марта.

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