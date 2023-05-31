Россиянам запретили вывозить из страны патроны и гильзы

31 мая, 12:29
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Запрет будет действовать до конца 2023 года (Фото:Рейберт)

Запрет будет действовать до конца 2023 года (Фото:Рейберт)

В России временно запретили вывозить из страны патроны и гильзы. Об этом говорится в постановлении российского правительства, опубликованном в среду, 31 мая.

Згідно з документом, забороняється вивезення патронів для громадського та службового використання нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.

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Проте заборона не поширюється на вивезення патронів і гільз для забезпечення діяльності російської армії.

Заборона буде діяти до кінця 2023 року.


Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Оружие Патроны Война России против Украины

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