Россиянам запретили вывозить из страны патроны и гильзы
Запрет будет действовать до конца 2023 года (Фото:Рейберт)
В России временно запретили вывозить из страны патроны и гильзы. Об этом говорится в постановлении российского правительства, опубликованном в среду, 31 мая.
Згідно з документом, забороняється вивезення патронів для громадського та службового використання нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.
Проте заборона не поширюється на вивезення патронів і гільз для забезпечення діяльності російської армії.
Заборона буде діяти до кінця 2023 року.