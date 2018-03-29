В России заочно приговорили россиянина за участие в войне на Донбассе на стороне ВСУ

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О приговорах наемникам со стороны боевиков в России неизвестно
Фото : пресс-центр АП по вопросам АТО

О приговорах наемникам со стороны боевиков в России неизвестно

Суд в Москве 29 марта заочно приговорил гражданина России Романа Железнова к четырем годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в рядах украинского батальона Азов.

Об этом пишет Радио Свобода.

Сторона обвинения настаивала, что Железнов за рубежом является наемником, и суд поддержал эти обвинения.

В то же время неизвестно, чтобы в России выносили приговоры за участие в группировках боевиков Донбасса.

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