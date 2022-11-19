В России замедляется мобильный интернет из-за санкций 19 ноября, 05:57 К концу 2022 года средняя скорость мобильного интернета в России может упасть на 1 Мбит/с (Фото:adrienn/pexels)

В России возник дефицит частот для мобильного интернета из-за прекращения поставок сетевого оборудования. Это приведет к снижению скорости соединения.

Об этом сообщает российское издание Известия.



Среди санкций есть запрещающие поставки в страну телекоммуникационного оборудования. Поэтому если раньше компании решали проблему дефицита частот установкой дополнительных базовых станций, то сейчас такой возможности у них нет. Так что трафик растет, а пропускная способность сетей — нет.

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По информации издания, к концу 2022 года средняя скорость мобильного интернета в России может упасть на 1 Мбит/с – до 20 Мбит/с.