ЧВК Вагнера закрывает свои офисы в регионах РФ 14 сентября, 16:25 Флаг ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

Частная военная компания Вагнера заявляет о том, что они закрывают свои офисы в регионах РФ.

Об этом сообщает Агентство со ссылкой на чаты наемников Вагнера.

Так, один из Telegram-чатов родственников наемников ЧВК Вагнера на более чем 13 тысяч человек в четверг, 14 сентября, опубликовал сообщение, в котором сообщил о закрытии офисов в регионах.

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Как следует из сообщения, офисы работали с родственниками погибших и, в частности, передавали им полученные наемниками награды.

«Награды передали в центральный офис в Краснодаре, откуда все награды уже будут рассылать семьям», — уточнила администратор чата, которая пишет под ником Настя.

Администратор отметила, что для получения награды нужно дождаться звонка от компании и назвать свой адрес — награду пришлют уже туда.

«Никого не забудут и не потеряют, наград огромное количество, сотрудники работают каждый день без выходных и перерывов!», — добавила Настя.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

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Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

