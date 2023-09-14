ЧВК Вагнера закрывает свои офисы в регионах РФ
Флаг ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)
Частная военная компания Вагнера заявляет о том, что они закрывают свои офисы в регионах РФ.
Об этом сообщает Агентство со ссылкой на чаты наемников Вагнера.
Так, один из Telegram-чатов родственников наемников ЧВК Вагнера на более чем 13 тысяч человек в четверг, 14 сентября, опубликовал сообщение, в котором сообщил о закрытии офисов в регионах.
Как следует из сообщения, офисы работали с родственниками погибших и, в частности, передавали им полученные наемниками награды.
«Награды передали в центральный офис в Краснодаре, откуда все награды уже будут рассылать семьям», — уточнила администратор чата, которая пишет под ником Настя.
Администратор отметила, что для получения награды нужно дождаться звонка от компании и назвать свой адрес — награду пришлют уже туда.
«Никого не забудут и не потеряют, наград огромное количество, сотрудники работают каждый день без выходных и перерывов!», — добавила Настя.
Крушение самолета Пригожина в России — что известно
В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.
Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.
Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.
24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».
27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.