В России заключенного анархиста приговорили еще к пяти годам колонии за пост в Facebook

Нижегородский анархист Илья Романов был приговорен еще к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму.
Данное решение вынес Приволжский окружной военный суд, пишет Meduza.
К наказанию частично прибавили срок, который Романов не отбыл по предыдущему делу.
Романов проведет в колонии еще семь лет.
Напомним, что новое дело против Романова возбудили в 2017 году, во время его пребывания в тюремной больнице. В ходе обыска в палате у него изъяли телефон, с которого, по версии следствия, он опубликовал в Facebook видео с джихадистами и записи оккультных ритуалов с куклой вуду.
По словам Романова, произошедшее было провокацией оперативника ФСБ.
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