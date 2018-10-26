В России заключенного анархиста приговорили еще к пяти годам колонии за пост в Facebook

Нижегородский анархист Илья Романов был приговорен еще к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму.

Данное решение вынес Приволжский окружной военный суд, пишет Meduza.

К наказанию частично прибавили срок, который Романов не отбыл по предыдущему делу.

Романов проведет в колонии еще семь лет.

Напомним, что новое дело против Романова возбудили в 2017 году, во время его пребывания в тюремной больнице. В ходе обыска в палате у него изъяли телефон, с которого, по версии следствия, он опубликовал в Facebook видео с джихадистами и записи оккультных ритуалов с куклой вуду.

По словам Романова, произошедшее было провокацией оперативника ФСБ.