В России задержали подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковки
В России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи.
Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС.
Им оказался 31-летний мужчина.
Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области. Картину нашли там и изъяли.
Ранее подозреваемый уже задерживался полицейскими за хранение наркотиков. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.
Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно было предотвратить ее вывоз за границу.
Полиция случайно обнаружила кражу. Правоохранители прибыли в Третьяковскую галерею в Москве после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.