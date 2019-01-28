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В России задержали подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Сегодня, 09:48
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wikiart.org

Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым

В России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи.


Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС.

Им оказался 31-летний мужчина.

Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области. Картину нашли там и изъяли.

Ранее подозреваемый уже задерживался полицейскими за хранение наркотиков. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.

Напомним, вечером 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Министерство культуры РФ экстренно внесло картину в реестр похищенных. Это должно было предотвратить ее вывоз за границу.

Полиция случайно обнаружила кражу. Правоохранители прибыли в Третьяковскую галерею в Москве после сообщения об исчезновении шубы одного из посетителей из гардероба.

Теги:   Россия Москва Похищение Картина

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