В России задержали анархиста, которого подозревают в нападении на ветерана АТО в Киеве

Лукичев подозревается в организации нападения на ветерана АТО в Киеве

В российском Калининграде задержали анархиста Владислава Лукичева, которого Украина объявила в международный розыск по делу о нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича в Киеве в мае.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на члена правозащитной организации Русь сидящая Динара Идрисова, который получил информацию от членов калининградской ОНК.

Сам Лукичев сказал членам комиссии, что ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете).

По словам адвоката, против Лукичева возбудили дело о публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за "скриншота с предсмертным письмом" исполнителя теракта в Архангельске. В этом же посте Лукичев назвал исполнителя теракта "настоящим героем".

Анархист сказал адвокату, что, по его мнению, силовики пытаются связать его с исполнителем теракта в Архангельске, с которым они "вроде бы общались в общем чате", но точно Лукичев этого не помнит.

Напомним, 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана Антитеррористической операции Дмитрия Вербича.

По факту нападения правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 мая в Харькове сотрудники СБУ задержали подозреваемых в нападении на Вербича. Задержанные позиционировали себя как антифашисты. У одного из них обнаружили паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Тогда в СБУ сообщали, что Лукичев скрывается в Польше.