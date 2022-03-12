«Отрежет от мира 80 млн россиян». В Instagram отреагировали на блокировку соцсети в России с 14 марта 12 марта, 06:28 Цей матеріал також доступний українською С 14 марта в России заблокируют Instagram (Фото:Katka Pavlickova/Unsplash)

Глава Instagram Адам Моссери после решения власти России заблокировать соцсеть на территории страны заявил, что это отрежет от мира 80 млн россиян.

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны», — отметил он в видеообращении.

Моссери назвал такие действия российской власти «неправильными».

11 марта стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении в стране-агрессоре доступа к Instagram.

Роскомнадзор осуществит блокировку Instagram в полночь 14 марта — пользователям дают время, чтобы перенести фото и видео.

Россия приняла такое решение на фоне полномасштабного вторжения в Украину и массового призыва украинцев к россиянам не молчать, а выходить на площади своих городов.

В РФ утверждают, что блокирование соцсети Instagram произойдет якобы из-за призывов к насилию против россиян.







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