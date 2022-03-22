В России заблокировали телеканал Euronews 22 марта, 03:55 Цей матеріал також доступний українською Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ (Фото:ru.euronews.com)

В России заблокировали телеканала Euronews, а также его сайт.

Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 21 марта, сообщает Медуза.

Также клиенты различных российских телеоператоров сообщили о прекращении вещания канала Euronews. У пользователей появилось сообщение: вещание приостановлено по требованию правообладателя.

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В Роскомнадзоре местным агентствам сообщили, что на сайте Euronews публиковалась «недостоверная информация» «о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции», а также призывы к участию в акциях.

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Напомним, с начала полномасштабной войны, которую Россия развернула в Украине 24 февраля, Роскомнадзор заблокировал сайты многих независимых СМИ. Еще несколько российских СМИ объявили об остановке работы из-за закона о «фейках», который, в частности, запрещает называть войну в Украине войной. По данным проекта Роскомсвобода, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов.

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