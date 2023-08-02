Самая масштабная атака. В России и Крыму за пять дней 28 раз пытались поджечь военкоматы 2 августа, 18:46 31 июля в Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь двери военкомата (Фото:Маш/Телеграм)

В России и временно оккупированном Крыму с 29 июля по 2 августа граждане по меньшей мере 28 раз пытались поджечь военкоматы и объекты, связанные с Министерством обороны РФ.

Об этом в среду, 2 августа, сообщило российское издание Meduza.

Российское издание подсчитало, что больше всего поджогов произошло в Москве, Петербурге и Казани. В то же время в Подольске один и тот же военкомат подожгли дважды.



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Кроме того, попытки поджогов военных комиссариатов произошли в Северодвинске, Можайске, поселке Агинское Забайкальского края, населенном пункте Росошь Воронежской области, Омске, Копейске и Верхнеуральске Челябинской области, Вольске Саратовской области, Калуге, Улан-Удэ и др.



Задержанные в большинстве случаев утверждали, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Также многие подозреваемые считали, что, поджигая военкоматы, помогают ловить реальных правонарушителей.



Российское издание отметило, что это самая масштабная атака на военкоматы в РФ с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили о мобилизации.

2 августа росСМИ сообщали, что в России за сутки пытались поджечь не менее 20 военкоматов.

Случаи поджогов военкоматов в РФ участились после того, как кремлевский режим объявил мобилизацию в сентябре прошлого года на фоне огромных потерь оккупационной армии России в войне против Украины.