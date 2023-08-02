Самая масштабная атака. В России и Крыму за пять дней 28 раз пытались поджечь военкоматы

2 августа, 18:46
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31 июля в Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь двери военкомата (Фото:Маш/Телеграм)

31 июля в Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь двери военкомата (Фото:Маш/Телеграм)

В России и временно оккупированном Крыму с 29 июля по 2 августа граждане по меньшей мере 28 раз пытались поджечь военкоматы и объекты, связанные с Министерством обороны РФ.

Об этом в среду, 2 августа, сообщило российское издание Meduza.

Российское издание подсчитало, что больше всего поджогов произошло в Москве, Петербурге и Казани. В то же время в Подольске один и тот же военкомат подожгли дважды.

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Кроме того, попытки поджогов военных комиссариатов произошли в Северодвинске, Можайске, поселке Агинское Забайкальского края, населенном пункте Росошь Воронежской области, Омске, Копейске и Верхнеуральске Челябинской области, Вольске Саратовской области, Калуге, Улан-Удэ и др.

Задержанные в большинстве случаев утверждали, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Также многие подозреваемые считали, что, поджигая военкоматы, помогают ловить реальных правонарушителей.

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Российское издание отметило, что это самая масштабная атака на военкоматы в РФ с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили о мобилизации.

2 августа росСМИ сообщали, что в России за сутки пытались поджечь не менее 20 военкоматов.

Случаи поджогов военкоматов в РФ участились после того, как кремлевский режим объявил мобилизацию в сентябре прошлого года на фоне огромных потерь оккупационной армии России в войне против Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Мобилизация Поджег Военкомат Военкоматы

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