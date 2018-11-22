В России за мелкое хулиганство арестовали известного рэпера

Хаски просил освободить его, так как он единственный кормилец в семье

Суд в Краснодаре арестовал рэпера Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Об этом сообщает BBC.

Ранее артист забрался на крышу автомобиля, чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры.

На Хаски составили протоколы по следующим административным статьям: о мелком хулиганстве с неповиновением требованию полицейского, об организации массового пребывания граждан в общественных местах и об отказе от медицинского освидетельствования.

По итогам рассмотрения первого протокола, судья переквалифицировала статью обвинения, исключив из нее состав о неповиновении распоряжению полицейского.

Дело об организации массового пребывания граждан в общественных местах постановили прекратить из-за отсутствия состава правонарушения.

Сам Хаски просил судью освободить его, так как он единственный кормилец в семье и "всего лишь артист", передает Дождь.

Рэпер признал только вину в том, что залез на крышу автомобиля, но оправдал свои действия тем, что "был поставлен в такую ситуацию" срывом концерта.

Ранее сотрудники полиции Краснодара задержали российского рэпера Хаски перед началом концерта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Минутка демократии #хаски #свободухаски Публикация от Alina (@lintsy17) 21 Ноя 2018 в 9:34 PST