В России за мелкое хулиганство арестовали известного рэпера

Суд в Краснодаре арестовал рэпера Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.
Об этом сообщает BBC.
Ранее артист забрался на крышу автомобиля, чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры.
На Хаски составили протоколы по следующим административным статьям: о мелком хулиганстве с неповиновением требованию полицейского, об организации массового пребывания граждан в общественных местах и об отказе от медицинского освидетельствования.
По итогам рассмотрения первого протокола, судья переквалифицировала статью обвинения, исключив из нее состав о неповиновении распоряжению полицейского.
Дело об организации массового пребывания граждан в общественных местах постановили прекратить из-за отсутствия состава правонарушения.
Сам Хаски просил судью освободить его, так как он единственный кормилец в семье и "всего лишь артист", передает Дождь.
Рэпер признал только вину в том, что залез на крышу автомобиля, но оправдал свои действия тем, что "был поставлен в такую ситуацию" срывом концерта.
Ранее сотрудники полиции Краснодара задержали российского рэпера Хаски перед началом концерта.
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