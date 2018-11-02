В России за госизмену арестовали военного эксперта, он читал лекции о ЧВК за границей

В России по подозрению в государственной измене арестовали военного эксперта, исследователя частных военных компаний Владимира Неелова, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника, Неелова арестовали в конце октября. В настоящее время он содержится в СИЗО Лефортово в Москве.

В Лефортовском суде Москвы сообщили, что ФСБ РФ подозревает Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. За госизмену ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Детали обвинения против военного эксперта неизвестны, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Сам Владимир Неелов, по данным источника, не признает себя виновным. "Он вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене", - сообщил информированный источник.

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По данным Фонтанки, Неелов читал лекции о ЧВК за границей. Его мать сообщила, что он ездил в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018 года по приглашению зарубежных организаций.

Отмечается, что он последовательно продвигал идею приватизации военной сферы и легализации ЧВК в России, а в своих комментариях фактически признавал их существование и деятельность.

Официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК.

Россия использует в боевых действиях в Сирии, Украине, странах Африки наемников ЧВК Вагнера. С ее помощью Минобороны РФ снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает военные преступления на территории других государств.