В России выпустили на свободу брата оппозиционера Навального

Олега Навального, брата российского оппозиционного политика Алексея Навального, выпустили на свободу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Олег Навальный неоднократно подавал прошение об условно-досрочном освобождении.

Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил, что было нарушено право обвиняемых на справедливое рассмотрение по делу Ив Роше, в котором был осужден Олег Навальный. Несмотря на решение ЕСПЧ Верховный суд России отказался отменить приговор.

Олега Навального приговорили в конце 2014 года к трем с половиной годам колонии. Его обвинили в том, что на руководящей должности в Почте России он убедил компанию заключить невыгодную сделку. Фигурантом дела был и Алексей Навальный, суд приговорил его к условному сроку.