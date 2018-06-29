29 июня 2018, пятница

В России выпустили на свободу брата оппозиционера Навального

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Возле колонии в Орловской области Олега Навального встречал старший брат Алексей
Медуза / Андрей Козенко

Возле колонии в Орловской области Олега Навального встречал старший брат Алексей

Олега Навального, брата российского оппозиционного политика Алексея Навального, выпустили на свободу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Олег Навальный неоднократно подавал прошение об условно-досрочном освобождении.

Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил, что было нарушено право обвиняемых на справедливое рассмотрение по делу Ив Роше, в котором был осужден Олег Навальный. Несмотря на решение ЕСПЧ Верховный суд России отказался отменить приговор.

Олега Навального приговорили в конце 2014 года к трем с половиной годам колонии. Его обвинили в том, что на руководящей должности в Почте России он убедил компанию заключить невыгодную сделку. Фигурантом дела был и Алексей Навальный, суд приговорил его к условному сроку.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове