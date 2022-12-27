«Все зашло слишком далеко». Из ФСБ выгнали генерала, который «пожалел» о войне РФ против Украины — СМИ 27 декабря, 15:23 Сотрудник ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

В России отправили в отставку начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Одной из возможных причин увольнения называют его недовольство из-за начала войны против Украины, сообщает The Insider.

В подчинении российского генерала находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Также Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всяческие яды, сотрудники которого подозреваются в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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По официальной версии, Черновольцева якобы отправили на пенсию «по достижении пенсионного возраста», хотя, как пишет издание, в таком случае обычно дают дослужить до 70 лет.

Как рассказал источник The Insider в ФСБ, в Кремле были крайне «недовольны учащением утечек информационных баз данных», что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе о приближенных российского диктатора Владимира Путина.

Другой сотрудник из ФСБ сообщил изданию, что проживший долгое время в Киеве Черновольцев «очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

Это не первые кадровые чистки в ФСБ после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Еще в апреле 2022 года ведущий журналист-расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев сообщал о масштабных чистках в 5-й службе ФСБ, которая занималась разными операциями в Украине и поставляла данные о ситуации в стране Путину.