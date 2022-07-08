В России впервые приговорили к тюремному заключению за антивоенные высказывания

8 июля, 22:36
Алексей Горинов в Мещанском районном суде Москвы, 8 июня 2022 года (Фото:Александра Астахова / Медиазона)

Алексей Горинов в Мещанском районном суде Москвы, 8 июня 2022 года (Фото:Александра Астахова / Медиазона)

Московский суд приговорил члена муниципального совета к семи годам лишения свободы за его высказывания против войны в Украине.

Об этом сообщает Медиазона.

По версии следствия, 60-летний депутат Горинов дискредитировал российскую армию во время пятиминутного спора о конкурсе детских рисунков: на совете депутатов он сказал, что о его проведении не может идти речи, пока на войне гибнут дети. За это высказывание судья Мещанского суда Олеся Менделеева назначила Горинову семь лет лишения свободы.

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Он стал первым человеком, приговоренным к тюремному заключению по этому обвинению.

Два других приговора на данный момент привели к штрафу и условному наказанию. Горинов, арестованный в апреле, стал первым избранным представителем, которому предъявлены обвинения по законам военного времени.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Приговор Война России против Украины

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