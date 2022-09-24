По всей России возобновились протесты против мобилизации: более 200 человек задержаны 24 сентября, 17:25 В некоторых городах России люди снова вышли на протесты против мобилизации (Фото:ОВД-Инфо)

В субботу, 24 сентября, в некоторых городах России люди снова вышли на протесты против мобилизации на войну в Украину. Полиция задерживает протестующих, некоторым из них вручают повестки.

Как сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо, акции протеста проходят в Москве, Иркутске, Хабаровске, Новосибирске, Томске, Чите, Перми и Улан-Удэ.

По состоянию на 17:21 по всей России задержаны уже 206 человек, больше всего задержанных в Новосибирске — 75 человек. В Москве известно о 50 задержанных. В Иркутске — не менее 20 задержанных, в Томске — 21.

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Как пишет The Insider, в Петербурге силовики устроили зачистку перед протестами. Рано утром 24 сентября они пришли с обысками сразу к 11 активистам. Всех их доставили на допросы, многих задержали на 48 часов. Формальная причина задержания — дело о «телефонном терроризме».

Российские правозащитные центры и оппозиционные СМИ публикуют видео задержаний 24 сентября. Некоторых людей задерживают с особой жестокостью.

Как сообщает ОВД-Инфо, некоторым задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. Так, в Иркутске повестки получили трое задержанных в ОП № 5 и еще трое — в ОП № 6.

Всего, по данным проекта, с 21 сентября на акциях протеста против мобилизации задержали 1375 человек в 43 городах РФ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. При этом Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

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