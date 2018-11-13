В России возобновили расследование убийства Игоря Талькова 27-летней давности

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Советский рок-музыкант Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во время перестрелки в дворце спорта Юбилейный в Санкт-Петербурге. Российские следователи заочно предъявили обвинение по статье "убийство по неосторожности" концертному директору Талькова Валерию Шляфману. К тому моменту он выехал в Израиль. В 1993 году дело было приостановлено. Убийство 27-летней давности до настоящего времени считается нераскрытым.

"13 ноября 2018 года возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. б,д ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта Юбилейный певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей. Мать Талькова, которая ранее была признана потерпевшей, умерла.

"После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.