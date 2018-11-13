13 ноября 2018, вторник

В России возобновили расследование убийства Игоря Талькова 27-летней давности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Возобновлено расследование убийства Игоря Талькова
Фото: скрин видео

Возобновлено расследование убийства Игоря Талькова

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Советский рок-музыкант Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во время перестрелки в дворце спорта Юбилейный в Санкт-Петербурге. Российские следователи заочно предъявили обвинение по статье "убийство по неосторожности" концертному директору Талькова Валерию Шляфману. К тому моменту он выехал в Израиль. В 1993 году дело было приостановлено. Убийство 27-летней давности до настоящего времени считается нераскрытым.

"13 ноября 2018 года возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. б,д ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта Юбилейный певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей. Мать Талькова, которая ранее была признана потерпевшей, умерла.

"После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове