В России во время сьемок военного фильма с Безруковым танк переехал человека

Танк должен был остановиться перед каскадером, однако продолжил движение и переехал его

В понедельник, 22 октября, в России во время сьемок военного фильма танк переехал одного из каскадеров.

В результате происшествия житель Москвы 1987 года рождения погиб.

По имеющимся данным, инцидент произошел во время сьемок пропагандистской картины Ильинские рубежи в городе Медынь Калужской области, одну из ролей в котором исполняет актер Сергей Безруков.

Как сообщили в СК РФ, в одной из сцен фильма участвовал танк, который должен был остановиться на расстоянии примерно трех метров от каскадера, однако вместо этого он его переехал.

Пострадавший мужчина скончался по дороге в больницу. По данному факту начато уголовное дело.