В России во время сьемок военного фильма с Безруковым танк переехал человека

В понедельник, 22 октября, в России во время сьемок военного фильма танк переехал одного из каскадеров.
В результате происшествия житель Москвы 1987 года рождения погиб.
По имеющимся данным, инцидент произошел во время сьемок пропагандистской картины Ильинские рубежи в городе Медынь Калужской области, одну из ролей в котором исполняет актер Сергей Безруков.
Как сообщили в СК РФ, в одной из сцен фильма участвовал танк, который должен был остановиться на расстоянии примерно трех метров от каскадера, однако вместо этого он его переехал.
Пострадавший мужчина скончался по дороге в больницу. По данному факту начато уголовное дело.
Журнал Новое Время №38
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