В России вдвое увеличилось количество побегов мобилизованных — СМИ 19 июля, 15:02 В России вдвое увеличилось количество побегов мобилизованных (Фото:ГУР МО)

За первую половину 2023 года в российские суды поступило вдвое больше уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, чем за весь 2022 год. Большинство подсудимых являются мобилизованными.

Об этом сообщает Медиазона.

Фото: Медиазона

По данным СМИ, за первые шесть месяцев этого года суд получил 2076 таких уголовных дел.

Сообщается, что за последние месяцы большинство подсудимых по этим делам являются мобилизованными.

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Согласно данным, полученным Медиазоной с сайтов гарнизонных и окружных военных судов, беспрецедентный рост числа приговоров за самовольное оставление части начинается с марта 2023 года.

Отмечается, что с октября 2022 года в России наказание за любое самовольное оставление части наказывается так же, как за преступление, совершенное в период мобилизации — в этот период эти и другие военные статьи Уголовного кодекса РФ были дополнительно усилены.

Медиазона сообщает, что условные наказания выносят более чем в половине случаев, но теперь видно, что мобилизованные получают реальный срок чуть чаще, чем контрактники.

В результате получается так, что суды реже возвращают на фронт мобилизованных, которые уже сбежали со службы.

Ранее британская разведка сообщала об угрозах муниципальных властей Москвы разорвать контракты со строительными компаниями, если они не выполнят квоты на предоставление «добровольцев» для войны против Украины.

По данным британской разведки, вполне вероятно, что такой план продолжает попытки мэра Москвы Сергея Собянина минимизировать влияние войны на состоятельных москвичей, одновременно демонстрируя поддержку российской агрессии.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 195 тысячам.

