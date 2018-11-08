В России в результате крушения вертолета погиб один человек, еще трое пострадали

В Тверской области России в четверг, 8 ноября, разбился вертолет Ми-8, который выполнял облет трубопровода Транснефти.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой экстренные службы, в результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы.

"Вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, причиной крушения стала техническая неисправность Ми-8.