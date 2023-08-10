В британской разведке назвали самую большую проблему РФ в попытках контролировать доступ граждан к информации 10 августа, 09:12 VPN (Фото:StefanCoders / Pixabay)

По оценке британской разведки, виртуальные частные сети (VPN) представляют наибольшую проблему для попыток российских властей всеобъемлющего внутреннего контроля над информацией.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованного в четверг, 10 августа.

По данным отчета, в течение последней недели российские власти, вероятно, усилили свои усилия по ограничению доступа российских граждан к VPN.

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Отчеты, с которыми ознакомилась британская разведка, свидетельствуют о том, что многие из самых популярных VPN стали непригодными для использования в некоторых регионах России.

Сообщается, что кроме усиления технических сбоев, российские власти также начали информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, утверждая, якобы они подвергают их личные данные риску.

Британская разведка отмечает, что VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ к Интернету, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру.

Сообщается, что VPN «чрезвычайно популярны» в России, несмотря на их незаконность с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в частности о войне в Украине.

8 июля росСМИ со ссылкой на телекоммуникационные источники сообщали, что в России частично отключали население от глобального Интернета из-за проведения испытаний системы «суверенного Интернета» в ночь на 5 июля.

Тестирование помешало россиянам получить доступ к западным сервисам, включая Google и Wikipedia, сохраняя доступ к тем, что размещены в России.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) также отмечали, что постоянные испытания и развитие «суверенного Интернета» указывают на то, что Кремль продолжает наращивать усилия, чтобы изолировать Россию от влияния Запада и глобальной сферы.

По данным ISW, экономика России, вероятно, значительно пострадает от длительной интернет-изоляции, поскольку международная торговля очень сильно зависит от глобальной Сети.