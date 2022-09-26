«1917 год уже близко». Как «тупая» бюрократия и мобилизация усиливают перспективы революции в РФ — Илья Пономарев 26 сентября, 19:55 Эксклюзив НВ 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)

Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, экс-депутат Государственной думы рассказал в эфире Радио НВ, как бюрократия российских чиновников, непонимание ситуации и мобилизация начинают усиливать революционные настроения в стране.

— Мы обсуждаем, какими могут быть результаты так называемой частичной мобилизации, о которой объявил Путин 21 сентября. Я знаю, что у вас много связей с политиками, в частности действующими российскими политиками. Как отреагировали российские элиты на это объявление частичной мобилизации?

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— Какие могут быть у нее результаты? Конечно, крах режима. Именно так отреагировали элиты, потому что понимают, что это агония. По факту Путин определился с тем, что Россия не может победить и что поражение неизбежно. Он пытается просто спасти ситуацию, но все понимают, что так ситуацию не спасти. И что рано или поздно [россияне] начнут бунтовать, к этому сейчас и идет.

— А почему они не верят? Может, это иронический вопрос, перестали ли они верить своему фюреру?

— Во-первых, они никогда в это не верили, но было такое соглашение, что он не вмешивается в их жизнь, а они выглядят так, будто ничего не происходит. Так все и двигается, они просто делают то, что должны делать как менеджеры среднего звена или руководители экономики. Но сейчас эта война касается всех, это очень опасно и все эти разговоры о ядерном оружии, защита этих новых аннексированных территорий — это, конечно, всех очень пугает.

Внутри все сейчас понимают, что он в тупике и что он может сделать что угодно для того, чтобы спасти себя, и даже использовать ядерное оружие. Российское правительство и вообще российские элиты понимают, что это означает встречный ядерный удар, это очень опасно, ужасно, никто этого не хочет.

— Но ведь вы помните, как только началось широкомасштабное вторжение 24 февраля, проблемы российской экономики: падает рубль, растет доллар, у многих из российских элит была паника, что же будет дальше. Говорили о депутатах Госдумы, не знавших о таком решении Путина.

А потом прошло месяц-два, все они собрались, поддерживают линию своего вождя и ничего не меняется. Почему эта ситуация с частичной мобилизацией должна отличаться от того, что было 24 февраля?

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