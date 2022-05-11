В РФ массово увольняются губернаторы из-за санкций — Reuters

11 мая, 04:41
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel)

Четверо российских региональных губернаторов подали в отставку. Это связывается с введением санкций против страны.

Об этом пишет Reuters.

Руководители Томской, Саратовской, Кировской и Марий Элской областей заявили о немедленном уходе с поста, а глава Рязанской области заявил, что больше не будет баллотироваться. В сентябре запланировано проведение выборов во всех пяти областях.

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Несколько покинувших должность губернаторов представляют регионы, где правящий блок Единая Россия набрал слабую долю голосов на парламентских выборах прошлого года.

Непопулярных губернаторов регулярно увольняют с должности.

Илья Гращенков, глава аналитического центра Центр развития региональной политики в Москве, заявил, что Кремль отстраняет слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив страны из-за санкций Запада.

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«Нужна реструктуризация экономики, особенно в тех регионах, где западное экономическое влияние было значительным. Этих губернаторов нужно заменить более молодыми альтернативами», — сказал он.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Санкции против России Губернатор Война России против Украины

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