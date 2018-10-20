20 октября 2018, суббота

В России увеличилось число жертв взрыва на пиротехническом заводе под Санкт-Петербургом

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Число жертв взрыва на заводе Авангард возле Санкт-Петербурга выросло до четырех
Фото: 360tv

Число жертв взрыва на заводе Авангард возле Санкт-Петербурга выросло до четырех

В России в результате взрыва на территории завода Авангард в Гатчинском районе Ленинградской области погибли уже четыре человека.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

"Всего на данный момент обнаружено четверо погибших. Поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.

По данным Следственного комитета РФ, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности.

Напомним, 19 октября на пиротехническом заводе Авангард в Ленинградской области произошел взрыв. 

Сообщалось, что жертвами взрыва стали два человека.

Журнал Новое Время №38

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