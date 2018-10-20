В России увеличилось число жертв взрыва на пиротехническом заводе под Санкт-Петербургом

В России в результате взрыва на территории завода Авангард в Гатчинском районе Ленинградской области погибли уже четыре человека.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.
"Всего на данный момент обнаружено четверо погибших. Поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.
По данным Следственного комитета РФ, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности.
Напомним, 19 октября на пиротехническом заводе Авангард в Ленинградской области произошел взрыв.
Сообщалось, что жертвами взрыва стали два человека.
В Гатчине что-то взорвалось— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 19 октября 2018 г.
Предположительно, взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард» #россия pic.twitter.com/IuXBIOoUnx
Журнал Новое Время №38
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