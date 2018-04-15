В России после падения из окна пятого этажа умер журналист, написавший о потерях ЧВК Вагнера в Сирии

Максим Бородин. Коллеги считают, что у журналиста не было очевидных причин для самоубийства

В Екатеринбурге после падения из окна в больнице скончался журналист агентства Новый День Максим Бородин. Руководство издания считает, что у сотрудника не было очевидных причин для самоубийства.

О факте смерти со ссылкой на реанимацию 23 больницы Екатеринбурга сообщили на месте работы погибшего. Несколько российских изданий составили послужной список тем, которыми занимался погибший.

Ресурс Mbk.sobchakprotivvseh.ru напомнил, что Бородин "был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов частной военной компании Вагнера из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля".

Журналист скончался 15 апреля (в 09:30) после нескольких дней в реанимации. Он умер, не придя в сознание.

13 апреля он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Его обнаружили соседи.

Глава издания Полина Румянцева заявила, что обстоятельства произошедшего не ясны, никаких поводов для того, чтобы с Бородиным это произошло, не было.

"Не исключаем и криминал. Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - заявила главред.

7 февраля американские издания сообщили о гибели большого количества российских наемников в Сирии. Впоследствии пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт рассказала подробности разгрома российских наемников в сирийском Дейр-эз-Зоре.

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В командовании Военно-воздушных сил США сообщили, что проправительственные силы безосновательно атаковали позиции демократических сил Сирии. В результате между сторонами завязался бой. По данным СМИ, США нанесли ряд артиллерийских и авиаударов.

Потери россиян, по данным агентства Reuters, составили 300 человек.

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