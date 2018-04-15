В России после падения из окна пятого этажа умер журналист, написавший о потерях ЧВК Вагнера в Сирии

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Максим Бородин. Коллеги считают, что у журналиста не было очевидных причин для самоубийства
Фото: newdaynews.ru

Максим Бородин. Коллеги считают, что у журналиста не было очевидных причин для самоубийства

В Екатеринбурге после падения из окна в больнице скончался журналист агентства Новый День Максим Бородин. Руководство издания считает, что у сотрудника не было очевидных причин для самоубийства.

О факте смерти со ссылкой на реанимацию 23 больницы Екатеринбурга сообщили на месте работы погибшего. Несколько российских изданий составили послужной список тем, которыми занимался погибший.

Ресурс Mbk.sobchakprotivvseh.ru напомнил, что Бородин "был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов частной военной компании Вагнера из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля".

Журналист скончался 15 апреля (в 09:30) после нескольких дней в реанимации. Он умер, не придя в сознание.

13 апреля он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Его обнаружили соседи.

Глава издания Полина Румянцева заявила, что обстоятельства произошедшего не ясны, никаких поводов для того, чтобы с Бородиным это произошло, не было.

"Не исключаем и криминал. Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - заявила главред.

7 февраля американские издания сообщили о гибели большого количества российских наемников в Сирии. Впоследствии пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт рассказала подробности разгрома российских наемников в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Смотрите также

В командовании Военно-воздушных сил США сообщили, что проправительственные силы безосновательно атаковали позиции демократических сил Сирии. В результате между сторонами завязался бой. По данным СМИ, США нанесли ряд артиллерийских и авиаударов.

Потери россиян, по данным агентства Reuters, составили 300 человек.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове