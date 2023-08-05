Умер тигренок, которого оккупанты украли из Мариуполя и отправили в цирк в Москве

5 августа, 16:43
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Оккупанты украли тигренка из разрушенного ими Мариуполя (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Оккупанты украли тигренка из разрушенного ими Мариуполя (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Тигренок, которого российские оккупанты украли из зоопарка во временно захваченном Мариуполе, умер в цирке на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

По информации горсовета, в мае 2023 года трехмесячного тигренка вывезли в московский цирк, где его собирался дрессировать Эдгард Запашный, поддерживающий полномасштабную войну России против Украины и активно распространяющий кремлевскую пропаганду. О том, что животное умерло, заявил сам дрессировщик.

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«По его словам, у животного были врожденные проблемы с почками. Но почему тогда его не вернули в зоопарк, а забрали в цирк, он не сообщил», — написали в горсовете.

Горсовет ранее сообщал, что тигренок родился в зоопарке, но тигрица не захотела его выкармливать и о нем заботилась местная овчарка.

Во время бегства из Херсона осенью 2022 года российские оккупанты похитили енота из местного зоопарка.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мариуполь Животные Зоопарк Тигр Цирк Война России против Украины

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