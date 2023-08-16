Уже второй за день. В российской тюрьме умер генерал Лопырев 16 августа, 20:15 Геннадий Лопырев (Фото:via wikipedia)

В Рязанской области в исправительной колонии № 3 скончался бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев.

Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА-Новости.

В колонии генерал отбывал наказание по обвинению в получении взяток.

По сведениям агентства, у Лопырева ухудшилось состояние здоровья, и его быстро госпитализировали в Рязанскую областную больницу.

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Причина смерти не сообщается.

В ноябре 2017 года суд приговорил Лопырева к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток большого объема. Следствие установило, что он принимал взятки от бизнесменов за свою помощь в заключении и выполнении государственных контрактов на строительно-ремонтные работы. В общей сложности Лопырев получил около 6,3 миллиона рублей.

Кроме того, согласно приговору, генерал-лейтенант должен был уплатить штраф в размере 150 миллионов рублей. Однако он так и не признал свою вину.

Это не первая смерть российского генерала за 16 августа. Ранее стало известно о гибели генерал-полковника Геннадия Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всеми оккупационными группировками в Украине. Российские пропагандисты сообщают, что он умер в результате «болезни».

