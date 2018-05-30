В России украли 3 млн евро, изъятых у полковника МВД

Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро (около 200 млн рублей) из денег, изъятых в 2016 году у экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник и на адвоката Захарченко Александра Горбатенко.

Правоохранители проверят сотрудников банка, которые пересчитывали деньги, а также условия перевозки денег.

Напомним, в сентябре 2016 года в доме Дмитрия Захарченко при обыске обнаружили около $120 миллионов и 2 млн евро. Его обвиняют в получении взятки.

Изъятые при обысках у замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко деньгиhttps://t.co/Kp2cZKcdCL pic.twitter.com/UACDuHfGGH — Коммерсантъ (@kommersant) 10 сентября 2016 г.

В ходе судебного заседания следователь уточнил, что при обыске в дома у Захарченко было обнаружено 9 миллиардов рублей. На суде задержанный отрицал, что бывал в квартире, где обнаружили деньги. По неофициальной информации, у полковника обнаружили деньги лишенного лицензии одного из российских банков.