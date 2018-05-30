31 мая 2018, четверг

В России украли 3 млн евро, изъятых у полковника МВД

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В расследовании о коррупции нашлись новые коррупционеры
Фото: @gruppa_voina

В расследовании о коррупции нашлись новые коррупционеры

Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро (около 200 млн рублей) из денег, изъятых в 2016 году у экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник и на адвоката Захарченко Александра Горбатенко.

Правоохранители проверят сотрудников банка, которые пересчитывали деньги, а  также условия перевозки денег.

Напомним, в сентябре 2016 года в доме Дмитрия Захарченко при обыске обнаружили около $120 миллионов и 2 млн евро. Его обвиняют в получении взятки.

В ходе судебного заседания следователь уточнил, что при обыске в дома у Захарченко было обнаружено 9 миллиардов рублей. На суде задержанный отрицал, что бывал в квартире, где обнаружили деньги. По неофициальной информации, у полковника обнаружили деньги лишенного лицензии одного из российских банков.

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