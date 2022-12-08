В России украинца приговорили к трем годам колонии строгого режима за GPS-трекер 8 декабря, 18:13 GPS-трекер (Фото:via hotline.ua)

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии строгого режима гражданина Украины Алексея Пасечника за GPS-трекер.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА-Новости.

Пасечника признали виновным по уголовной статье о незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

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В суде гражданин Украины рассказал, что GPS-трекер Mini A8 он купил за пять тысяч рублей (почти три тысячи гривен), чтобы найти автомобиль в случае его угона. Однако российский суд решил, что Пасечник приобрел устройство для негласного получения информации.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Пасечника задержала в Москве полиция. Его арестовали по административным статьям о неповиновении требованиям полиции и нарушении миграционного законодательства.

Вскоре после этого против него было возбуждено уголовное дело. Адвокат Пасечника утверждает, что его подзащитного запугали приходившие к нему полицейские, пока он отбывал арест. По словам адвоката, ему угрожали из-за того, что он имеет украинское гражданство, и склоняли к признанию вины.