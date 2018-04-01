В России тысячи жителей страдающего от свалки города снова вышли на протест. Чиновники их проигнорировали

В Волоколамске (Московская область, Россия) завершился митинг жителей, протестующих против мусорного полигона Ядрово.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей инициативной группы активистов.

Как рассказал собеседник агентства, митинг прошел спокойно и его участники разочарованы тем, что что к ним не вышли представители районной администрации.

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Представитель активистов добавил, что они в дальнейшем будут подавать еще заявки на проведение митингов, но не уточнил, на какие даты.

Основными требованиями участников акции стали закрытие полигона Ядрово, проведение прямых выборов главы региона, а также освобождение одного из лидеров активистов, накануне задержанного полицией.

По оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева, в акции приняли участие около 6 тыс. человек.

В Волоколамске регулярно с начала 2018 года проходят митинги с требованием закрыть свалку Ядрово. Участники акций также добиваются отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

21 марта на свалке в Волоколамске произошел выброс газа, после которого десятки детей попали в больницу. Они жаловались на головокружение и тошноту. Когда к больнице приехали Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, собравшиеся на улице люди встретили их криками Позор! и Убийцы! 23 марта Гаврилов был уволен.

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