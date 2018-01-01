В России священник хвастался богатой жизнью в Instagram, но потом удалил аккаунт Сегодня, 20:44 10 Цей матеріал також доступний українською Протоиерей Тверской области Вячеслав Баскаков с сумкой Louis Vuitton Фото:Instagram/archpriesttver

Протоиерей Тверской области Вячеслав Баскаков публиковал в своем Instagram вещи дорогих брендов и роскошной жизни, сообщается на сайте Varlamov.ru.

Однако, после того как на аккаунт обратили внимание пользователи сайта Пикабу, он его удалил.

На странице протоиерея были фотографии из люксовых магазинов, вещи от Gucci, Louis Vuitton, фото из ресторана и бизнес-центра Москва-Сити.

Снимки пользователи Пикабу обнаружили в инстаграм-аккаунте человека с ником archpriesttver. Юзер портала под ником YaTozheNeRobot заявил, что страница принадлежала заведующему Тверской епархиальной научной библиотекой, протоиерею Вячеславу Баскакову.

Сейчас аккаунт уже удален, однако остались скриншоты публикаций.