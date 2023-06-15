В России началось судилище над пленными «азовцами»: им грозит от 15 лет до пожизненного 15 июня, 11:03 В России судят украинских военнопленных (Фото:REUTERS/Сергей Пивоваров)

В среду, 14 июня, в Ростове-на-Дону началось судилище над 22 военнопленными полка Азов.Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения, сообщает Associated Press.

Их обвиняют в причастности к «террористической организации и участии в акциях по «свержению российской власти» в Донецкой области.

Сообщается, что из 24 человек, которым предъявлено обвинение, двух обменяли на российских военнослужащих. Среди 22 обвиняемых пленных, восемь — женщины. Они работали поварихами в полку.

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2 августа 2022 года кремлевский режим признал полк Азов «террористической организацией».

По данным полка Азов, за почти три месяца обороны Мариуполя они уничтожили 6 тыс. оккупантов, 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

Пленные из полка Азов попали в российский плен в мае 2022 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что там находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь.

6 мая 2023 года из плена вернули еще 45 защитников и защитниц Азовстали.