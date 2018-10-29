В России суд закрыл дело против убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова

Уголовное дело в отношении убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова было закрыто.
Данное решение принял Тушинский суд Москвы, пишет ТАСС.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство сына и матери подсудимого.
В суде, в котором началось рассмотрение по существу уголовного дела о мошенничестве, о его прекращении попросил сын - Николай Вороненков.
Напомним, что Вороненкову заочно инкриминировались такие преступления как организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничество. По версии следствия, Вороненков были привлечен к хищению помещения общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн рублей, принадлежащий одной из компаний в Москве.
После того, как Вороненков скрылся от органов следствия, его объявили в федеральный, а затем в международный розыск.
Напомним, что Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской возле гостиницы Премьер Палас.
Двое исполнителей преступления находятся под стражей. Организатор (гражданин РФ Владимир Тюрин) и двое других соучастников преступления (уроженец Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) в настоящее время находятся в розыске.
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