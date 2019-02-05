В России суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии Сегодня, 20:14 170 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Алексей Навальный ЕРА

Во вторник, 5 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск мясокомбината Дружба народов к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает Интерфакс.

Предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов для Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований в иске не было.

Напомним, что 23 августа 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что руководство Росгвардии закупает продукты для ведомства по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. В частности, в нем говорилось, что право на поставки продуктов для Росгвардии получил крымский мясокомбинат Дружба народов.