В России сошли с рельсов вагоны с военной техникой и цистерны с мазутом

В ночь на 1 декабря в Омской области России сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт.
Всего в результате инцидента сошли 35 вагонов, сообщает Интерфакс.
Нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях.
В связи со сходом вагонов грузового поезда в Омской области Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали расследование уголовного дела.
Помимо платформ с военной техникой с рельсов сошли и пять цистерн с мазутом, сообщает ТАСС. Утверждается, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
Напомним, 21 октября на Тайване в округе Илань с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате инцидента погибли 17 человек и 126 пострадали.
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