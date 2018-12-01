01 декабря 2018, суббота

В России сошли с рельсов вагоны с военной техникой и цистерны с мазутом

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Всего с рельсов сошло 35 вагонов
Фото: omskzdes.ru

Всего с рельсов сошло 35 вагонов

В ночь на 1 декабря в Омской области России сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт.

Всего в результате инцидента сошли 35 вагонов, сообщает Интерфакс.

Нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях.

В связи со сходом вагонов грузового поезда в Омской области Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали расследование уголовного дела.

Помимо платформ с военной техникой с рельсов сошли и пять цистерн с мазутом, сообщает ТАСС. Утверждается, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Напомним, 21 октября на Тайване в округе Илань с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате инцидента погибли 17 человек и 126 пострадали.

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