В России сообщили о вынужденной посадке Boeing из-за трещины на лобовом стекле, информация о самолете противоречивая

В воскресенье, 4 ноября, самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar, направлявшийся из Новосибирска в Китай, благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска, сообщил источник Интерфакса в экстренных службах.

"Самолет авиакомпании NordStar выполнял чартерный рейс из Новосибирска в Санья, на борту находилось 73 человека. После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.

По данным источника, в результате вынужденной посадки никто не пострадал.

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В то же время, по данным ТАСС, Boeing 737 все еще готовится к приземлению и на данный момент лайнер сбрасывает топливо перед посадкой.

"Самолет планирует совершить посадку в 17:30 [13:30 по Москве и 12:30 по Киеву] и, по предварительным данным, в течение часа продолжить полет, после того, как багаж и пассажиры перейдут на другой борт", - сказали в авиакомпании NordStar.

По данным ТАСС, на борту лайнера находятся 166 человек и семь членов экипажа.

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