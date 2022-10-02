В России за неудачи на фронте сняли командующего Западным военным округом — InformNapalm

2 октября, 14:12
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Командующего Западным военным округом Александра Журавлева сняли с должности за неудачи на фронте (Фото:InformNapalm/Telegram)

Командующего Западным военным округом Александра Журавлева сняли с должности за неудачи на фронте (Фото:InformNapalm/Telegram)

В России из-за неудач на фронте был снят командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев.

Об этом сообщает расследовательское сообщество InformNapalm, ссылаясь на данные российских реестров о Западном военном округе.

По ИНН видно, что Журавлев больше не возглавляет ЗВО. Новым командующим ЗВО указан генерал-лейтенант Бердников Роман Борисович.

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Фото: InformNapalm
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Дмитрий Орешкин
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12 сентября главное управление разведки Украины сообщило, что руководящий состав западной группировки российской армии отстранен от командования из-за сокрушительных поражений во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

На тот момент в РФ рассматривалось кадровое решение по дальнейшему прохождению службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым. Он, по данным ГУР, был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, заменив генерал-лейтенанта Сычевого, находившегося в должности три недели.

В разведке также сообщали, что с целью восстановления «устойчивости управления» группировки, ее на время принятия решения по Бердникову возглавил командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом.

Впрочем, через две недели, после неудач российских войск под Лиманом Донецкой области и вероятного окружения несколькотысячной российской группировки в городе, сам Лапин тоже стал объектом критики в РФ.

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Так кремлевский марионетка в Чечне Рамзан Кадыров обрушился с критикой на генерал-полковника Лапина, заявив, что тот не удосужился вооружить подразделения, действовавшие в районе Лимана, и перенес свой штаб далеко от линии фронта. Кадыров также обвинил российский Генштаб и конкретно его начальника генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии провалов Лапина.

С критикой Кадырова публично согласился владелец ЧВК Вагнера путинский олигарх Евгений Пригожин, заявив, что высшее военное командование должно воевать «босиком с автоматами на передовой».

Российские «военкоры» и топ-пропагандисты также поддержали критические оценки Кадырова и Пригожина в адрес российского военного командования, добавив, что оно коррумпировано и незаинтересовано в российских стратегических целях.

В американском Институте изучения войны считают, что такие комментарии указывают на напряжение внутри действующих в Украине российских войск и их руководства. Кремль может усилить такую критику, чтобы создать информационные условия для кадровых изменений в высшем военном командовании в ближайшие недели.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Войска РФ Армия России Российская армия Война России против Украины российские потери

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