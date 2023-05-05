В Кремле уже в четвертый раз отменяют «традиционный прием» Путина 9 мая 5 мая, 17:09 Владимир Путин на 9 мая в Москве, 2022 год (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В Кремле отменили «традиционный прием» на 9 мая, на котором обычно российский диктатор Владимир Путин говорил речь перед ветеранами Второй мировой войны.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков не уточнил причину отмены.

Ранее в этот день Путин встречался в Кремле с ветеранами, произносил речь и вручал награды.

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Последняя такая встреча состоялась в 2019 году. В 2020 и 2021 годах прием отменили в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году он также не состоялся.

Российские власти отменили парады на 9 мая в по меньшей мере 21 городе, где они проходили в прошлом году, в том числе в оккупированном Крыму.

