В Кремле уже в четвертый раз отменяют «традиционный прием» Путина 9 мая
Владимир Путин на 9 мая в Москве, 2022 год (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
В Кремле отменили «традиционный прием» на 9 мая, на котором обычно российский диктатор Владимир Путин говорил речь перед ветеранами Второй мировой войны.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков не уточнил причину отмены.
Ранее в этот день Путин встречался в Кремле с ветеранами, произносил речь и вручал награды.
Последняя такая встреча состоялась в 2019 году. В 2020 и 2021 годах прием отменили в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году он также не состоялся.
Российские власти отменили парады на 9 мая в по меньшей мере 21 городе, где они проходили в прошлом году, в том числе в оккупированном Крыму.