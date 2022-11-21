В России снова будут судить девушку за надпись Нет во***е. Ранее она доказала, что протестовала против воблы 21 ноября, 15:52 Алиса Климентова на заседании суда (Фото:72.ru)

В России Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда города и направил на новое рассмотрение дело о «дискредитации армии», возбужденное против Алисы Климентовой, написавшей на асфальте Нет в***е!

Об этом сообщает местное издание 72.ru.

Сама же девушка была уверена в том, что решение суда не отменят и дело не придется пересматривать.

«Я действительно была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-либо предполагать. Мне, в принципе, не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются А. Есть такие проблемы», — прокомментировала девушка решение суда.

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Ранее Центральный районный суд Тюмени приостановил административное дело против Алисы Климентовой. На суде она настаивала, что ее протест был посвящен рыбе, а надпись на асфальте имела в виду Нет вобле. Полиция не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу.