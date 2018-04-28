В России снесут корпуса института, где якобы разработали Новичок

Открыть на этой территории новое производство появится возможность только после утилизации строения при высокой температуре

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Шиханы Саратовской области России снесут корпуса Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где якобы создавали отравляющее вещество Новичок.

Об этом сообщил глава ЗАТО Андрей Татаринов, передает РИА Новости.

По данным Великобритании и экспертов Организации по запрещению химического оружия, вещество Новичок использовали при отравлении бывшего сотрудника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Татаринов рассказал, что снесение помещений ГосНИИОХТ, где продолжают работать около 200 человек, связано с завершением программы уничтожения химического оружия. Работа института с ядовитыми веществами не позволяет теперь использовать освобождающиеся помещения для другого рода деятельности. Открыть на этой территории новое производство появится возможность только после утилизации строения при высокой температуре.

Обожженный строительный мусор намерены складывать на специальном полигоне.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

Ранее в России одного из разработчиков газа Новичок сбил автомобиль.