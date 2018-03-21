В России школьница обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, есть пострадавшие

Девочка принесла в школу пистолет своего отца

В российском городе Шадринск Курганской области в одной из школ ученица седьмого класса обстреляла из пневматического пистолета своих одноклассников.

Как рассказали в местном управлении МВД, в результате пострадали семеро детей, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что девочка принесла в школу пистолет своего отца.

В школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, 20 марта во время стрельбы в средней школе города Грейт-Миллз на юге штата Мэриленд три человека получили ранения, включая стрелка.