«Без всякого стеснения». СМИ рассказали, как детей в России тайно привлекают к разработке и тестированию дронов и ракет

Россияне маскируют под «образовательными кружками» программы по разработке и тестированию нового вооружения , куда привлекают сотни детей. Об этом во вторник, 22 июля, сообщило издание The Insider .

По данным издания, к таким программам в России привлекают школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Российский проект Берлога, который был создан в июле 2022 года, «пропустил» через себя более 800 тысяч учеников российских школ и других образовательных учреждений.

Реклама

Как отмечает The Insider, формально этот проект не имеет ничего общего с войной РФ против Украины. Однако, школьникам рассказывают о «фантастической планете», где есть «умные медведи», которым нужно отбиваться от «пчел». Затем им обещают дать возможность дорабатывать конструкцию беспилотника, составлять для него маршрут и делиться кодом с другими игроками.

«Реальные задачи организаторов угадать несложно. Проект — часть экосистемы, созданной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Он связан с родственными проектами — сетью научно-технических кружков НТИ и интенсивом Архипелаг, где уже без всякого стеснения испытываются военные дроны», — утверждает The Insider.

Ответственными за создание этой системы журналисты называют двух людей — преподавателя Алексея Федосеева и руководительницу российского фонда Сириус Елену Шмелеву, которая является близкой к российскому диктатору Владимиру Путину.

Журналисты выяснили, что более 80% компаний и организаций в РФ выдают «задания» школьникам, связанные с Минобороны. Таким образом российские школьники могут получать баллы к так называемому ЕГЭ (выпускные экзамены в РФ после окончания школы).

The Insider добавляет, что школьники из РФ «подарили» российской армии довольно много «научных достижений» в области разработки дронов для убийства украинцев. Однако больше всего российские военные предприятия интересуют дроны и ракеты. Однако участие детей в разработке дронов и вооружения пытаются скрывать. Поэтому школьникам рекомендуют лишний раз не упоминать, чем они занимаются по заказу военных, добавило издание.

Российский проект Архипелаг не скрывает военного назначения — детей там готовят на операторов боевых дронов. Также существует Зарница под патронатом Юнармии — это военная игра, которая направлена на подготовку детей к боевым действиям.