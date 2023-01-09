В России сгорел палаточный лагерь мобилизованных из-за пьяных офицеров — росСМИ 9 января, 18:06 Пожар произошел под утро 9 января в учебной части в Нижней Павловке (Фото:Скриншот видео 7×7 /Telegram)

В Оренбургской области России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных. Вероятной причиной пожара были пьяные офицеры.

Об этом сообщает российское издание 7×7 — Горизонтальная Россия в Telegram.

Сообщается, что пожар произошел под утро 9 января в учебной части в Нижней Павловке. По данным одного из мобилизованных, пожарная машина в части, оказалась без давления, поэтому оккупантам пришлось ждать городских спасателей.

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«Предположительными виновниками пожара мобилизованный назвал пьяных офицеров», — говорится в сообщении.

Пострадали, также палатки мобилизованных из Самарской области. Отец одного из них рассказал изданию, что все вещи, которые его семья покупала сыну перед отправкой и после, превратились в пепел.

Издание напоминает, что 5 дней назад палаточный лагерь мобилизованных загорелся в Черемушках Омской области.