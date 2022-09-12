Хотят занять место Жириновского. В России появляется ультранационалистическая оппозиция — советник главы МВД

12 сентября, 14:57
Поделиться:
У Путина в России может появиться радикально настроенная националистическая оппозиция, считает Вадим Денисенко (Фото:REUTERS/Anton VaganovSputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

У Путина в России может появиться радикально настроенная националистическая оппозиция, считает Вадим Денисенко (Фото:REUTERS/Anton VaganovSputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал Радио НВ о появлении в Росси новой ульранационалистической оппозиции, которая хотела бы занять место Владимира Жириновского.

«То, что мы видим по постам даже [пропагандистов РФ Маргариты] Симоньян, [Владимира] Соловьева, по заявлениям [российского боевика „ДНР“ Захара] Прилепина, [террориста Игоря] Гиркина, можем сказать, что в России уже формируется новая оппозиция. Эту новую оппозицию можно условно назвать ультранационалистами, желающими быть большими националистами, чем Путин», — сказал Денисенко Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TCn6zJPn0P8

Он отметил, что что конструкция политической системы, в которой существовала Россия последние 22 года, после смерти длительное время возглавлявшего ЛДПР Владимира Жириновского и на фоне поражений российской армии в Харьковской области начинает меняться.

Читайте также:

Игорь Гиркин считает, что Кремль все еще надеется на компромисс, но его не будет (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter) «Вопрос времени»: Гиркин уже открыто пророчит РФ поражение в войне против Украины — видео

По мнению советника главы МВД пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, российский боевик «ДНР» Захар Прилепин и террорист Игорь Гиркин считают, что могут войти в высшую лигу российской политики, заняв место Жириновского и став «новыми главными „русскими“ в РФ».

Денисенко отметил, что российский диктатор Владимир Путин пока пытается балансировать в тех системах координат, которые существовали 22 года.

«А система координат была очень проста. Создается три партии — Единая Россия, ЛДПР и КПРФ, к ним прилагается Справедливая Россия и какие-то условные [люди], которые каждый раз меняются на новых выборах. Под них, под эти 5−10%, просто создается новый проект условных либералов, которым нужно дать отдушину, чтобы они голосовали за кого-то», — объяснил он.

По словам советника главы МВД, пока не ясно пойдет ли Путин на то, чтобы институализировать ультранационалистов, так как это полностью сменит конструкцию власти, существовавшую 22 года.

Читайте также:

Дмитрий Безус (Фото:Дмитрий Безус via Instagram) «Скоро на украинском заговорит, живность». Украинский боксер отреагировал на миролюбивый тон пропагандистки Симоньян — фото

Кроме того, из-за поражений на фронтах глава Чечни Рамзан Кадыров и его союзники «начинают все активнее говорить, что „давайте менять [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [главу российского генштаба Валерия] Герасимова“», — отметил Денисенко.

По его словам, это пугает ФСБшников, которые понимают, что заход Кадырова в Росгвардию, а [главы Росгвардии Виктора] Золотова — в армию может частично изменить расклад сил, которые сейчас установились в России.

В начале сентября Медуза сообщала, что марионетку Кремля Рамзана Кадырова могут перевести с поста главы Чечни на руководящий пост в Росгвардии.

2 сентября Центр противодействия информации при СНБО сообщил, что между министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем Росгвардии Виктором Золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Игорь Гиркин Владимир Жириновский Владимир Соловьев Радио НВ Маргарита Симоньян

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X