Хотят занять место Жириновского. В России появляется ультранационалистическая оппозиция — советник главы МВД 12 сентября, 14:57 У Путина в России может появиться радикально настроенная националистическая оппозиция, считает Вадим Денисенко (Фото:REUTERS/Anton VaganovSputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал Радио НВ о появлении в Росси новой ульранационалистической оппозиции, которая хотела бы занять место Владимира Жириновского.

«То, что мы видим по постам даже [пропагандистов РФ Маргариты] Симоньян, [Владимира] Соловьева, по заявлениям [российского боевика „ДНР“ Захара] Прилепина, [террориста Игоря] Гиркина, можем сказать, что в России уже формируется новая оппозиция. Эту новую оппозицию можно условно назвать ультранационалистами, желающими быть большими националистами, чем Путин», — сказал Денисенко Радио НВ.

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Он отметил, что что конструкция политической системы, в которой существовала Россия последние 22 года, после смерти длительное время возглавлявшего ЛДПР Владимира Жириновского и на фоне поражений российской армии в Харьковской области начинает меняться.

По мнению советника главы МВД пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, российский боевик «ДНР» Захар Прилепин и террорист Игорь Гиркин считают, что могут войти в высшую лигу российской политики, заняв место Жириновского и став «новыми главными „русскими“ в РФ».

Денисенко отметил, что российский диктатор Владимир Путин пока пытается балансировать в тех системах координат, которые существовали 22 года.

«А система координат была очень проста. Создается три партии — Единая Россия, ЛДПР и КПРФ, к ним прилагается Справедливая Россия и какие-то условные [люди], которые каждый раз меняются на новых выборах. Под них, под эти 5−10%, просто создается новый проект условных либералов, которым нужно дать отдушину, чтобы они голосовали за кого-то», — объяснил он.

По словам советника главы МВД, пока не ясно пойдет ли Путин на то, чтобы институализировать ультранационалистов, так как это полностью сменит конструкцию власти, существовавшую 22 года.

Кроме того, из-за поражений на фронтах глава Чечни Рамзан Кадыров и его союзники «начинают все активнее говорить, что „давайте менять [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [главу российского генштаба Валерия] Герасимова“», — отметил Денисенко.

По его словам, это пугает ФСБшников, которые понимают, что заход Кадырова в Росгвардию, а [главы Росгвардии Виктора] Золотова — в армию может частично изменить расклад сил, которые сейчас установились в России.

В начале сентября Медуза сообщала, что марионетку Кремля Рамзана Кадырова могут перевести с поста главы Чечни на руководящий пост в Росгвардии.

2 сентября Центр противодействия информации при СНБО сообщил, что между министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем Росгвардии Виктором Золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

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