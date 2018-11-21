В России решили обновить условия применения ядерного оружия

Совет Федерации Федерального собрания РФ рекомендовал Совету безопасности обновить основы политики в области ядерного сдерживания.

Как передает РИА Новости, в проекте рекомендаций СБ предлагается подготовить новую редакцию Основ политики РФ в области ядерного сдерживания, включающей условия применения ядерного оружия и принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

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Президент США Дональд Трамп заявил о расторжении договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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