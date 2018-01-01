В России решили наградить пограничников ФСБ, захвативших корабли ВМС Украины Сегодня, 19:11 3 Цей матеріал також доступний українською Захват произошел 25 ноября Фото: скрин видео Arsen Avakov via Facebook

В России предложили отметить наградами пограничников ФСБ РФ, участвовавших в захвате кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

"Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников", - сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает Интерфакс.

По его словам, председатель комитета Василий Пискарев в среду должен будет внести предложения по награждению российских пограничников.

Напомним, что заместитель главы СБУ Олег Фролов сообщил, что среди причастных к нападению на украинские корабли есть двое бывших сотрудников украинской спецслужбы.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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