В России разгорелся скандал вокруг футболистов Кокорина и Мамаева. Их обвинили в двух жестоких избиениях за одно утро

С 8 октября в России набирает обороты скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших утром в этот день чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе. Видео инцидента быстро появилось в Сети. 9 октября футболистов обвинили в избиении еще одного человека - водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука (по другим данным - Виктора Соловьева). Видео этого инцидента тоже появилось в свободном доступе.

НВ рассказывает, что известно о скандале и как на него реагируют российские власти и клубы футболистов.

Избиение Дениса Пака

Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, Кокорин и Мамаев вместе со своей компанией пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Сотрудники заведения сразу же решили, что они пьяны и "под кайфом".

"Вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания. Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание", - описывается происходящее в телеграм-канале.

После этого Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в кафе и "даже бросали в него стулья".

В сообщении отмечается, что пострадавший - "очень неплохой московский чиновник". Вскоре на канале YuoTube Breaking Mash появилось видео избиения. В комментарии к нему говорится, что пострадавшего зовут Денис Пак, а подбегает и бьет его стулом именно Кокорин.

Вечером 8 октября ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минпромторга России Залину Корнилову сообщило, что в инциденте, кроме Дениса Пака, который является директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга, пострадал и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Согласно сообщению, они находились в больнице и обратились с заявлением в полицию.

Однако издание Чемпионат со ссылкой на генерального директора ФГУП НАМИ по работе со средствами массовой информации Андрея Гармая, сообщил, что Гайсин не пострадал.

"Это все вранье и фейковая информация. Сергей Владимирович полностью здоров, полчаса назад проводил совещание", - заверил Гармай.

По факту инцидента полиция Москвы возбудила дело по ст. 116 УК РФ Побои, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Избиение водителя телеведущей

9 октября стало известно, что перед избиением Дениса Пака Кокорин и Мамаев вместе с их компанией избили 33-летнего Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Соловчук попал в больницу с чрепно-мозговой травмой и переломом носа.

В Интервью Московскому комсомольцу Соловчук рассказал, что, когда произошло нападение, он ждал Ушакову в машине. В это время в машину села девушка и заявила, что погреется в ней. Соловчук попросил ее выйти, она стала возражать. Затем подошел мужчина и забрал ее. Когда Соловчук решил отъехать, он услышал, что в машину чем-то бросили. Он вышел посмотреть, что это было.

"Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было - я же на работе. А потом они начали меня избивать", - рассказал он.

По словам Соловчука, удары наносили, как минимум, пять человек, руками и ногами, в основном, били в область головы.

По словам Соловчука, удары наносили, как минимум, пять человек, руками и ногами, в основном, били в область головы.

"Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление", - говорит Соловчук. Когда агрессивная компания оставила его в покое, пострадавший сел в машину и отъехал.

"Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать. А вскоре прибежала Ольга Викторовна. Она, конечно, была в шоке", - описал водитель дальнейшее развитие событий.

Компания повредила также машину - разбила окно со стороны водителя и оставила вмятину в корпусе.

Соловчук утверждает, что в автомобиле установлен видеорегистратор и инцидент должен быть на нем зафиксирован. По его словам, двое из напавших на него людей - Кокорин и Мамаев, он узнал их по фотографиям.

Видео этого инцидента тоже вскоре появилось в Сети.

На видео можно узнать Мамаева. Он в той же одежде, что и на фото, опубликованном Кокориным в Instagram, 8 октября - белой шапке, белых кроссовках, черных штанах и черном реглане с надписями.

Чемпионат пишет, что один из нападавших (на видео в белой куртке) - брат Кокорина. Газета.ru сообщила, что ему 19 лет и его зовут Кирилл.

Телеграм-канал Mash сообщил, что перед тем, как избить водителя, компания пинала машины. В сообщении канала водитель назван Виктором.

Виталий Соловчук также рассказал о нападении в эфире российского Первого канала.

Соловчук говорит о нападении, начиная со 2 минуты 50 секунды

Белорусские СМИ пишут, что Соловчук - белорус и переехал в Москву около 5-7 лет назад.

Скандал набирает обороты

Тем временем, адвокат Дениса Пака Геннадий Удудян сообщил в комментарии Коммерсантъ FM, что у его подзащитного сотрясение мозга и ушибы.

"Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах", - утверждает Удудян.

Он рассказал, что коллега Дениса Пака (вероятно, речь идет о Сергее Гайсине - ред.) был допрошен в качестве свидетеля, но к нему тоже применяли физическую силу, и он тоже обратился за медицинской помощью, поэтому его могут признать потерпевшим.

Удудян заявил, что он и его подзащитный будут настаивать, чтобы дело переквалифицировали как хулиганство и возможность "договориться во внесудебном порядке" он исключает.

Адвокат подтвердил, что на Дениса Пака напали именно Кокорин и Мамаев "и их товарищи, с которыми они распивали алкогольные напитки", всего больше 10 человек.

Денис Пак / Фото: Минпромторг РФ

Телеграм-канал Mash сообщил, что во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style, а до этого назвали его "каким-то китайцем".

Mash также сообщил, что еще до нападения на Соловчука по дороге в Москву Кокорин и Мамаев "разнесли целый вагон Сапсана", который они арендовали для поездки.

"Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. РЖД уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора", - говорится в сообщении.

Однако в РЖД опровергли эту информацию.

СМИ пишут, что в Москву Кокорин и Мамаев отправились из Санкт-Петербурга, где 7 октября состоялся матч между их клубами Зенит и Краснодар. Зенит выиграл 2:1, Мамаев провел весь матч и забил единственный гол Краснодара.

Уголовное преследование и угроза увольнения

Дело против Мамаева и Кокорина 10 октября переквалифицировали по более тяжелой статье Хулиганство (ст.213 УК РФ). По этой статье им грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Титов заявил, что Мамаева и Кокорина пригласили для дачи объяснений и производства следственных действий до 18:00 10 октября. По его словам, если они не прибудут к этому времени, футболистов объявят в федеральный розыск.

После этого адвокат Кокорина заявил, что обратился к следователю с просьбой перенести допрос на 11 октября, но не получил ответа.

"Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели", - сказал адвокат. Он также назвал обещание объявить Кокорина в розыск в случае неявки блефом, так как для объявления в розыск есть специальная процедура и "так скоро это не проходит".

В итоге к следователям прибыли сначала Мамаев, а затем и Кокорин. После допроса Мамаева задержали. Вслед за ним задержали и Кокорина.

Тем временем в Зените и Краснодаре задумались об увольнении скандальных футболистов.

8 октября в пресс-службе ФК Краснодар заявили, что инцидент - личное дело Мамаева.

"Никаких заявлений от футбольного клуба Краснодар не будет. У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было. Сложно что-либо комментировать. Я не могу вам ничего сказать по поводу возможных санкций, потому что ни у меня, ни у моих коллег нет никакой достоверной информации. Это личное дело футболиста", - передает заявление пресс-службы клуба Metro.

Однако уже 9 октября Краснодар заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым.

"В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться", - говорится в заявлении.

В Зените заявили, что инцидент с участием Кокорина вызвал в клубе "резкое неприятие и возмущение", "стыд" и "разочарование". В то же время, в клубе не стали сообщать о санкциях в отношении Кокорина, отметив, что "ждут правовой оценки соответствующих органов".

НВ