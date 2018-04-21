В России разбился самолет, погибли два человека - видео крушения

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в республике Хакасия, Россия, сообщает Интерфакс.

Двухместный самолет разбился около 13:00 вблизи поселка Кайбала. Он упал в приток реки Абакан. Разрушена носовая часть самолета. Погибли пилот и пассажир.

Причина падения самолета пока не установлена, возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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Свидетели сняли момент крушения на видео.