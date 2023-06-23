Убитые в Украине «вагнеровцы» вызвали новый «наличный бум» в РФ — Bloomberg 23 июня, 10:18 Российские рубли (Фото:Центральный банк РФ)

В России выросло количество наличных денег после начала полномасштабного вторжения в Украину. Одной из причин является выплата семьям погибших боевиков из ЧВК Вагнера компенсации «в конвертах», сообщает Bloomberg.

По словам женщин из семей погибших боевиков, которые дали комментарий Bloomberg, денежная компенсация в размере 5 млн рублей, выплаченная за смерть наемников их семьям, приходят «в сумках», причем многим рекомендуют не сдавать наличные в банк.

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«Вагнер заплатил все, что имел», — сказала одна из вдов. «Мы уже купили квартиру», — добавила она.

Отмечается, что финансирование наемников Вагнера, количество которых, по оценкам США, составляло 50 000 человек, «открыло краны наличности», что повлекло искажения в российской экономике.

По данным Bloomberg Economics, количество наличных денег в обращении выросло рекордными темпами с сентября, после объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ, что привело к совокупному избыточному оттоку наличности из банков на 2,2 триллиона рублей.

Также из-за наложенных на Россию ограничений, использование наличных становится все более распространенным и распространяется на оккупированные части Украины, где Россия навязывает собственную валюту, поскольку другие варианты оплаты остаются ограниченными.

В аудиокомментарии главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, он сказал, что бойцы «получают все деньги черным налом».

«Люди из колоний пошли воевать, чтобы люди Российской Федерации сидели дома у печей и грелись. И они умерли за эту черную наличность», — сказал он.

В Bloomberg подчеркивают, что повышение спроса на наличные указывает на снижение доверия населения к местным банкам, рост тревоги относительно неопределенности будущего, увеличение доли теневой экономики и ухудшение соблюдения налогового законодательства.